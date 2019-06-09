В Минздраве Кубани заявили о 26 пострадавших после ДТП в Сочи

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В Министерстве здравоохранения Краснодарского края заявили, что после ДТП с участием двух экскурсионных автобусов в Сочи, по уточнённым данным, 26 человек обратились за медицинской помощью. Об этом информирует Интерфакс.
В Минздраве Кубани заявили о 26 пострадавших после ДТП в Сочи
  • © ГУ МВД по Краснодарскому краю

«За медицинской помощью в общей сложности обратились 26 человек, в том числе трое детей», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. На месте ЧП работают 19 бригад скорой помощи.

В свою очередь, в Главном управлении Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю заявили, что число пострадавших в результате ДТП с двумя экскурсионными автобусами в Сочи составило 15, в том числе один несовершеннолетний, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

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