В Минздраве Кубани заявили о 26 пострадавших после ДТП в Сочи

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края заявили, что после ДТП с участием двух экскурсионных автобусов в Сочи, по уточнённым данным, 26 человек обратились за медицинской помощью. Об этом информирует Интерфакс.

© ГУ МВД по Краснодарскому краю

«За медицинской помощью в общей сложности обратились 26 человек, в том числе трое детей», — заявили в ведомстве. Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. На месте ЧП работают 19 бригад скорой помощи. В свою очередь, в Главном управлении Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю заявили, что число пострадавших в результате ДТП с двумя экскурсионными автобусами в Сочи составило 15, в том числе один несовершеннолетний, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.