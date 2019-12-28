Центр Москвы будет пешеходным до 6 января

Ряд улиц Москвы станет пешеходным с 28 декабря по 6 января, сообщают в столичном Центре организации дорожного движения.

«Центр организации дорожного движения напоминает, что уже в эту субботу (28 декабря) часть улиц в центре столицы станут пешеходными», — указано в тексте.

Отмечается, что пешеходными будут улицы Театральный проезд, Охотный ряд, Моховая и Тверская.

Уточняется, что с 31 декабря до 8 января пешеходными будут Малый Черкасский переулок, Большой Черкасский переулок и улица Ильинка.

Ранее стало известно, что в центре Москвы планируют ограничить движение 6 и 7 января из-за проведения мероприятий в честь Рождества.