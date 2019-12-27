В центре Москвы ограничат движение 6 и 7 января
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
6 января с 18:00 до 20:00 перекроют Соймоновский проезд и улицу Волхонку от Бульварного кольца до улицы Ленивка. Движение городского транспорта сохранится.
С 20:00 до 4:00 7 января эти участки будут перекрыты полностью для всех видов транспорта.
Кроме того, с 6:00 6 января до 21:00 7 января будет полностью недоступен Елоховский проезд.
22 декабря ЦОДД проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.
Ранее НСН сообщила о планах властей Москвы открыть десятки новых станций метро в ближайшие годы.