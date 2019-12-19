В Москве рассказали о планах открыть десятки новых станций метро в ближайшие годы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открыть десятки новых станций метро в ближайшие годы, передаёт НСН.

В ходе выступления с отчётом о деятельности столичного правительства в Мосгордуме он отметил, что должна быть запущена Большая кольцевая линия, призванная разгрузить действующие системы метрополитена.

Как напомнил Собянин, с 2011 года построено свыше 80 новых станций метро и МЦК. Кроме того, начали работать два первых маршрута Московских центральных диаметров.

Мэр добавил, что цель активного расширения — обеспечить всех горожан шаговым доступом к рельсовому транспорту.

Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв в беседе с kp.ru рассказал о планах по развитию транспортной системы на 2020 год.