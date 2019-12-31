Аналитики подсчитали индекс салата мимоза

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата мимоза. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

В декабре 2019 года стоимость порции салата мимоза составила 267,2 рубля. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 3%, отмечают аналитики.

Для расчётов использовался классический рецепт мимозы, в который входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Так, майонез в необходимой пропорции стоит 32 рубля, сыр — 87 рублей.

На морковь и репчатый лук нужно потратить восемь и пять рублей соответственно, на яйца — 10,2 рубля.

Самый дорогой ингредиент мимозы — рыбные консервы. На них для приготовления порции салата нужно потратить 125 рублей.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 17 млрд кассовых чеков.

Ранее в Росстате назвали стоимость продуктов для салата оливье.