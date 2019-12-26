Назван самый популярный рецепт салата оливье

Специалисты компании «Медиалогия» проанализировали предпочтения пользователей социальных сетей относительно состава продуктов, которые должны входить в салат оливье, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании.

Как отметили специалисты, большинство пользователей (почти 27 тыс. человек) рассказали, что делают оливье с колбасой.

На втором месте по упоминаниям — оливье с курицей (15,7 тыс.).

Ещё 14,5 тыс. пользователей заявили, что делают салат с говядиной.

Чуть более 3 тыс. человек делают оливье с сёмгой.

2,7 тыс. пользователей предпочитают салат с крабовыми палочками.

Реже всего, по данным исследования, пользователи готовят оливье с индейкой.

Компания проводила исследование в социальных сетях Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, а также на форумах и в блогах.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Росстате назвали стоимость продуктов для оливье.