Назван самый популярный рецепт салата оливье
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- РИА Новости
Как отметили специалисты, большинство пользователей (почти 27 тыс. человек) рассказали, что делают оливье с колбасой.
На втором месте по упоминаниям — оливье с курицей (15,7 тыс.).
Ещё 14,5 тыс. пользователей заявили, что делают салат с говядиной.
Чуть более 3 тыс. человек делают оливье с сёмгой.
2,7 тыс. пользователей предпочитают салат с крабовыми палочками.
Реже всего, по данным исследования, пользователи готовят оливье с индейкой.
Компания проводила исследование в социальных сетях Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, а также на форумах и в блогах.
Ранее, как сообщала газета «Известия», в Росстате назвали стоимость продуктов для оливье.