СК завёл дело после издевательств подростков над школьником на Алтае

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Следователи в Алтайском крае возбудили дело о халатности по факту издевательств группы подростков над 14-летним школьником, о чём было известно работникам школы. Никаких действий со стороны взрослых при этом не предпринималось.
СК завёл дело после издевательств подростков над школьником на Алтае
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По сообщению ведомства, всё это происходило в одной из школ Каменского района.

«По версии следствия, с января по ноябрь 2019 года группа подростков, обучающихся в школе, систематически применяла в отношении 14-летнего учащегося психологическое и физическое насилие. Данное обстоятельство было достоверно известно должностным лицам и педагогическому составу учебного заведения, однако каких-либо мер по урегулированию ситуации с их стороны предпринято не было», — заявили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность).

Ранее Следственный комитет начал проверку сообщений о том, что в Новосибирске группа подростков издевалась над несовершеннолетними.

24 ноября в Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.

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