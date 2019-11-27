СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

Следственный комитет проверит сообщения о том, что в Новосибирске группа подростков издевалась над несовершеннолетними.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет РИА Новости, ранее в социальных сетях появились видеоролики с избиением школьников «бандой подростков», которые вымогали у детей деньги.

24 ноября в Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.