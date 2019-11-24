В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника

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В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.
В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщили в столичном главке СК России.

«23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В настоящее время подростки задержаны, проводятся следственные мероприятия.

По информации столичного главка МВД России, о нападении на девятиклассника сообщил его отец.

«Установлено, что днём возле дома 69 на Ярославском шоссе двое неизвестных несколько раз ударили ученика девятого класса по голове, после чего неустановленным предметом ударили его в правое бедро, похитили деньги, а затем скрылись», — цитирует пресс-службу полиции ТАСС.

У пострадавшего школьника диагностировали колото-резаную рану правого бедра, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его жизнь и здоровье вне опасности. 

В октябре портал Newinform передавал, что в Казани возбудили уголовное дело по факту нападения 15-летнего подростка на своего отчима.

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