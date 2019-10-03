В Казани завели дело по факту нападения подростка на отчима

В Казани завели уголовное дело по факту нападения 15-летнего подростка на 36-летнего отчима, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Татарстану.

По версии следователей, в ночь на 30 сентября произошла ссора, после которой мальчик нанёс отчиму три ранения ножом в области шеи. Затем он забрал ключи от автомобиля матери, уехал в Марий Эл и попал там в аварию.

Подросток признал вину. Он утверждает, что решился на нападение на фоне постоянных конфликтов с отчимом.

Следствие направило в суд запрос об избрании меры пресечения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Магаданской области завели дело по факту избиения двух воспитанников детдома.