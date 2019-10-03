В Казани завели дело по факту нападения подростка на отчима
- РИА Новости
По версии следователей, в ночь на 30 сентября произошла ссора, после которой мальчик нанёс отчиму три ранения ножом в области шеи. Затем он забрал ключи от автомобиля матери, уехал в Марий Эл и попал там в аварию.
Подросток признал вину. Он утверждает, что решился на нападение на фоне постоянных конфликтов с отчимом.
Следствие направило в суд запрос об избрании меры пресечения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Магаданской области завели дело по факту избиения двух воспитанников детдома.