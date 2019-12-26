Детские игровые зоны появятся в больницах по всему Подмосковью

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Детские игровые зоны появятся в больницах по всей Московской области, сообщает телеканал «360».
Детские игровые зоны появятся в больницах по всему Подмосковью
  • © Александр Кожохин
  • РИА Новости

Об этом губернатору Андрею Воробьёву заявила депутат Мособлдумы Линара Самединова.

«Проект реализуется в 47 муниципалитетах. Сейчас готовим 60 игровых детских зон, а 25 уже готовы, в них дети проводят время», — сказала она.

Со своей стороны, Воробьёв назвал проект хорошим и предложил реализовывать его и в 2020 году.

«Я уверен, что каждая поликлиника найдёт соответствующее помещение для того, чтобы реализовать такой уютный добрый уголок», — добавил он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия направит более 160 млн рублей на развитие детского здравоохранения.

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