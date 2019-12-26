В Ставропольском крае локализовали очаг заболевания сибирской язвой

В ставропольском селе Подлужном локализовали очаг заболевания сибирской язвой, сообщает pobeda26.ru.

В настоящее время там проводят комплекс лечебных и профилактических мер.

Заболевшая женщина была экстренно госпитализирована 26 декабря. Её состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Владимира Владимирова.

В октябре сообщалось, что в Дагестане пять человек госпитализированы из-за сибирской язвы.

В апреле URA.RU сообщало о выявлении очагов кори в Екатеринбурге.