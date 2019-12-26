В Ставропольском крае локализовали очаг заболевания сибирской язвой
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- РИА Новости
В настоящее время там проводят комплекс лечебных и профилактических мер.
Заболевшая женщина была экстренно госпитализирована 26 декабря. Её состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.
Ситуация находится на личном контроле губернатора Владимира Владимирова.
В октябре сообщалось, что в Дагестане пять человек госпитализированы из-за сибирской язвы.
В апреле URA.RU сообщало о выявлении очагов кори в Екатеринбурге.