В Дагестане пять человек госпитализированы из-за сибирской язвы

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В Дагестане пять человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, у четырёх из них заболевание подтвердилось.
В Дагестане пять человек госпитализированы из-за сибирской язвы
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Госпитализировано на сегодняшний день пять человек, у четырех диагноз подтверждён, еще одна женщина с подозрением заражения сибирской язвой находится под наблюдением», — приводит РИА Новости слова представителя регионального Минздрава.

По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал контакт с больным животным, убитым без предварительного ветеринарного контроля в личном подсобном хозяйстве.

Ранее сообщалось, что у четырёх жителей Жамбылской области на юге Казахстана обнаружена сибирская язва.

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