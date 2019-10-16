В Дагестане пять человек госпитализированы из-за сибирской язвы

В Дагестане пять человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, у четырёх из них заболевание подтвердилось.

«Госпитализировано на сегодняшний день пять человек, у четырех диагноз подтверждён, еще одна женщина с подозрением заражения сибирской язвой находится под наблюдением», — приводит РИА Новости слова представителя регионального Минздрава.

По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал контакт с больным животным, убитым без предварительного ветеринарного контроля в личном подсобном хозяйстве.

Ранее сообщалось, что у четырёх жителей Жамбылской области на юге Казахстана обнаружена сибирская язва.