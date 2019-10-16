В Дагестане пять человек госпитализированы из-за сибирской язвы
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- РИА Новости
«Госпитализировано на сегодняшний день пять человек, у четырех диагноз подтверждён, еще одна женщина с подозрением заражения сибирской язвой находится под наблюдением», — приводит РИА Новости слова представителя регионального Минздрава.
По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал контакт с больным животным, убитым без предварительного ветеринарного контроля в личном подсобном хозяйстве.
Ранее сообщалось, что у четырёх жителей Жамбылской области на юге Казахстана обнаружена сибирская язва.