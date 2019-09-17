На юге Казахстана четыре человека заболели сибирской язвой

Короткая ссылка
У четырёх жителей Жамбылской области на юге Казахстана обнаружена сибирская язва.
На юге Казахстана четыре человека заболели сибирской язвой
  • © Sputnik/РИА Новости

«В областную детскую инфекционную больницу 11 сентября поступили трое больных из села Айша-Биби Жамбылского района и села Шакпак-Ата Жуалынского района, на следующий день поступил ещё один больной из села Шакпак-Ата Жуалынского района», — приводит РИА Новости заявление управления здравоохранения региона.

Отмечается, что «диагноз всем четырём больным подтверждён как «сибирская язва, кожная форма, средней степени тяжести».

Больные работают чабанами и в начале сентября принимали участие в забое скота.

В августе 2018 года Киргизии 12 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить