На юге Казахстана четыре человека заболели сибирской язвой

У четырёх жителей Жамбылской области на юге Казахстана обнаружена сибирская язва.

«В областную детскую инфекционную больницу 11 сентября поступили трое больных из села Айша-Биби Жамбылского района и села Шакпак-Ата Жуалынского района, на следующий день поступил ещё один больной из села Шакпак-Ата Жуалынского района», — приводит РИА Новости заявление управления здравоохранения региона.

Отмечается, что «диагноз всем четырём больным подтверждён как «сибирская язва, кожная форма, средней степени тяжести».

Больные работают чабанами и в начале сентября принимали участие в забое скота.

В августе 2018 года Киргизии 12 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву.