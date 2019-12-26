В Уфе проверяют сообщения о массовом отравлении в школе

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В Кировском районе Уфы проверяют сообщения о массовом отравлении в школе, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Уфе проверяют сообщения о массовом отравлении в школе
  • РИА Новости

Статья — «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователям предстоит проверить достоверность опубликованной в СМИ информации, осмотреть место приёма пищи школьников, опросить учеников и сотрудников, а также установить другие обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области завели уголовные дела по факту массового отравления детей.

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