В Уфе проверяют сообщения о массовом отравлении в школе
- РИА Новости
Статья — «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Следователям предстоит проверить достоверность опубликованной в СМИ информации, осмотреть место приёма пищи школьников, опросить учеников и сотрудников, а также установить другие обстоятельства случившегося.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области завели уголовные дела по факту массового отравления детей.