В ХМАО и Челябинской области завели дела по факту массового отравления детей

В Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области завели уголовные дела по факту массового отравления детей, передаёт URA.RU.

В столице ХМАО пострадали воспитанники детсада «Страна чудес» из-за вспышки сальмонеллёза. Такая же кишечная инфекция обнаружена у детей в Копейске.

Как рассказали в пресс-службе окружного СУ СК России, дело возбудили по ст. 238 УК. По той же статье завели дело в Челябинской области.

По информации областного Роспотребнадзора, число заболевших в детском саду Копейска достигло 36 (четверо взрослых и 32 ребёнка).

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге установили причину отравления детей из школы №86.