В ХМАО и Челябинской области завели дела по факту массового отравления детей
- РИА Новости
В столице ХМАО пострадали воспитанники детсада «Страна чудес» из-за вспышки сальмонеллёза. Такая же кишечная инфекция обнаружена у детей в Копейске.
Как рассказали в пресс-службе окружного СУ СК России, дело возбудили по ст. 238 УК. По той же статье завели дело в Челябинской области.
По информации областного Роспотребнадзора, число заболевших в детском саду Копейска достигло 36 (четверо взрослых и 32 ребёнка).
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге установили причину отравления детей из школы №86.