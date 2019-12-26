В Адыгее приняли закон об ограничении продажи никотиносодержащей продукции детям

Депутаты адыгейского Госсовета приняли закон, ограничивающий продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Нарушителям грозит административная ответственность. Документ должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Как уточнил заместитель спикера республиканского парламента Аскер Савв, речь идёт о продукции, содержащей никотин и предназначенной для его потребления любым способом.

«Исключения составляют официально зарегистрированные лекарственные препараты», — сказал он.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.