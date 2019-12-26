В Адыгее приняли закон об ограничении продажи никотиносодержащей продукции детям
- РИА Новости
Нарушителям грозит административная ответственность. Документ должен вступить в силу 1 января 2020 года.
Как уточнил заместитель спикера республиканского парламента Аскер Савв, речь идёт о продукции, содержащей никотин и предназначенной для его потребления любым способом.
«Исключения составляют официально зарегистрированные лекарственные препараты», — сказал он.
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.