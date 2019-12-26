В Адыгее приняли закон об ограничении продажи никотиносодержащей продукции детям

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Депутаты адыгейского Госсовета приняли закон, ограничивающий продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Об этом сообщает портал «Юга.ру».
В Адыгее приняли закон об ограничении продажи никотиносодержащей продукции детям
  • РИА Новости

Нарушителям грозит административная ответственность. Документ должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Как уточнил заместитель спикера республиканского парламента Аскер Савв, речь идёт о продукции, содержащей никотин и предназначенной для его потребления любым способом.

«Исключения составляют официально зарегистрированные лекарственные препараты», — сказал он.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.

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