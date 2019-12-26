В Российском экспортном совете оценили итоговое заседание Совета по нацпроектам

Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев прокомментировал итоговое заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

По его словам, к настоящему времени РЭЦ выделил около двух тысяч экспортных проектов, реализацией которых готовы заняться отечественные предприятия.

«РЭЦ подготовил целый комплекс мер, в том числе связанных с повышением эффективности существующих мер господдержки, и надеется, что в ближайшее время они будут приняты», — отметил Слепнев.

Кроме того, он рассказал о необходимости рассмотреть программы в сфере налогового стимулирования экспортной деятельности, логистической поддержки и технического регулирования.

«Мы рассчитываем, что состоявшийся Совет по нацпроектам даст новый импульс экспортной политике на всех уровнях», — сказал Слепнев.

Он добавил, что регионы должны внести не менее значимый вклад, поскольку именно в субъектах сосредоточены и сами предприятия, и рабочие места.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что расходы бюджета России по национальным проектам на 20 декабря исполнены на 1,4 трлн рублей, это 80% от плана на год.

«Реальное время» передавало, что финансирование национальных проектов в Приволжском федеральном округе увеличат.