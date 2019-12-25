Силуанов рассказал об исполнении расходов бюджета по нацпроектам

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что расходы бюджета России по национальным проектам на 20 декабря исполнены на 1,4 триллиона рублей, это 80% от плана на год.

«На этот год выделены средства из федерального бюджета в сумме 1,75 трлн рублей. Какое исполнение: на 20 декабря касса составила 80%, или 1,4 трлн рублей», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Он пояснил, что это «примерно соответствует уровню исполнения федерального бюджета, который составляет на 20 декабря 84%».

«Мы оцениваем, что объём переходящих ресурсов текущего года на следующий год в части национальных проектов составит около 130 млрд рублей», — сообщил министр.

Он также сообщил, что финансирование нацпроектов на следующие три года заложено в бюджете в полном объёме.

Так, общее финансирование составит в 2020 году почти 2 трлн рублей, в 2021-м — 2,2 трлн, а в 2022 году — 2,7 трлн рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.