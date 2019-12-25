Силуанов рассказал об исполнении расходов бюджета по нацпроектам

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Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что расходы бюджета России по национальным проектам на 20 декабря исполнены на 1,4 триллиона рублей, это 80% от плана на год.
Силуанов рассказал об исполнении расходов бюджета по нацпроектам
  • РИА Новости

«На этот год выделены средства из федерального бюджета в сумме 1,75 трлн рублей. Какое исполнение: на 20 декабря касса составила 80%, или 1,4 трлн рублей», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Он пояснил, что это «примерно соответствует уровню исполнения федерального бюджета, который составляет на 20 декабря 84%».

«Мы оцениваем, что объём переходящих ресурсов текущего года на следующий год в части национальных проектов составит около 130 млрд рублей», — сообщил министр.

Он также сообщил, что финансирование нацпроектов на следующие три года заложено в бюджете в полном объёме.

Так, общее финансирование составит в 2020 году почти 2 трлн рублей, в 2021-м — 2,2 трлн, а в 2022 году — 2,7 трлн рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.

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