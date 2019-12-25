Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

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Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов. Об этом он заявил на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане. Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение», — сказал глава государства.

По его словам, об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе Федеральной службой охраны.

Ранее Путин на встрече с правительством назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.

В ноябре он призвал «терзать и трясти» чиновников на местах, чтобы оказывать помощь населению, «не дожидаясь очередной прямой линии».

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