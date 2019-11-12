Финансирование нацпроектов в ПФО увеличат на 10%

Финансирование национальных проектов в Приволжском федеральном округе увеличат, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

Об этом рассказал заместитель полномочного представителя президента России в регионе Алексей Кузьмицкий.

«Запланированный объём финансирования нацпроектов в целом по округу на будущий год составит порядка 275 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в 2019 году», — заявил он.

По его словам, важно обеспечить своевременное и эффективное использование средств.

Кузьмицкий также сообщил, что в этом году большая часть бюджетных средств (около 132 млрд рублей) была направлена на реализацию социальных нацпроектов, среди которых «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура».

В 2020 году финансирование проектов, нацеленных на развитие соцсферы, достигнет 144 млрд рублей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Севастополь дополнительно получит 26 млрд рублей в 2020—2022 годах из федерального бюджета.