Севастополь дополнительно получит 26 млрд рублей в 2020–2022 годах из федерального бюджета

Севастополь получит дополнительные средства из федерального бюджета, заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На три года мы получим дополнительно в наш бюджет 26,3 млрд рублей. В 2020 году это будет 7,1 млрд рублей», — сказал глава города, комментируя итоги командировки в Москву, где состоялось совещание под руководством зампредседателя правительства России Дмитрия Козака.

Среди основных направлений, на которые предоставляются средства, — благоустройство общественных пространств, капремонт домов, закупка коммунальной техники, оснащение медучреждений.

«Один из важнейших приоритетов — приведение медицинских учреждений к современным стандартам. Здесь у нас наиболее крупная сумма — 7,5 млрд рублей», — цитирует Развожаева РИА Новости Крым.

Ранее сообщалось, что заксобрание Севастополя поддержало законопроект о бюджете в первом чтении.