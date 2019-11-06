Заксобрание Севастополя поддержало законопроект о бюджете в первом чтении

Законодательное собрание Севастополя поддержало в первом чтении законопроект о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает РИА Новости Крым.

«Общий объём доходов на 2020 год запланирован в объёме 57,7 млрд рублей, на 2021 год — 50,3 млрд рублей, на 2022-й — 55,2 млрд рублей», — заявил директор Департамента финансов Владимир Штоп.

Расходы — 61,1 млрд, 53,6 млрд и 59,4 млрд рублей соответственно.

Поправки могут быть внесены до 22 ноября.

Ранее руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в беседе с НСН подчеркнул, что в проекте бюджета города на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 30%.