В ФАС проинформировали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что в 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%.
В ФАС проинформировали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году
  • АГН «Москва»

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные ведомства.

 В 2020 году цены увеличатся один раз — с 1 июля.

Согласно распоряжению российского правительства, в Москве стоимость услуг ЖКХ вырастет в среднем на 5%, в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8%. В остальных субъектах тарифы вырастут на 3,6-4,9%.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России поддержала проект о предоставлении интернет-провайдерам безвозмездного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов для оказания телекоммуникационных услуг.

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