В ФАС проинформировали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году
- АГН «Москва»
Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные ведомства.
В 2020 году цены увеличатся один раз — с 1 июля.
Согласно распоряжению российского правительства, в Москве стоимость услуг ЖКХ вырастет в среднем на 5%, в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8%. В остальных субъектах тарифы вырастут на 3,6-4,9%.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России поддержала проект о предоставлении интернет-провайдерам безвозмездного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов для оказания телекоммуникационных услуг.