ФАС одобрила проект о доступе провайдеров Сети к инфраструктуре домов

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Федеральная антимонопольная служба России поддержала проект о предоставлении интернет-провайдерам безвозмездного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов для предоставления телекоммуникационных услуг.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва ФАС.

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, документ был направлен в Совет Федерации на прошлой неделе.

Позиция ФАС обусловлена многочисленными жалобами граждан из-за отсутствия доступа к общедомовому имуществу для интернет-провайдеров и низкого качества связи.

По информации издания, законопроект был внесён в 2018 году, но не был рассмотрен из-за несогласия с ним комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, в котором предупреждают о возможном нарушении комфорта жителей и злоупотреблениях со стороны операторов связи.

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