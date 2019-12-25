В Челябинской области намерены запретить торговлю снюсом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что региональные власти внесут на рассмотрение депутатов области проект закона о запрете продажи на территории региона снюса.

«Мы начали этим вопросом заниматься. Мы запретим торговлю, обращение смесей. Проанализировали ситуацию в правовом поле… Мы разработали проект закона о запрете на территории Челябинской области продажи снюса», — цитирует РИА Новости Текслера.

Он сообщил, что соответствующий проект «будет внесён в ближайшее время в законодательное собрание региона».

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил организовать внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации некурительной никотиносодержащей продукции.

Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство организует проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотиносодержащей продукции.