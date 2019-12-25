В Челябинской области намерены запретить торговлю снюсом
- РИА Новости
«Мы начали этим вопросом заниматься. Мы запретим торговлю, обращение смесей. Проанализировали ситуацию в правовом поле… Мы разработали проект закона о запрете на территории Челябинской области продажи снюса», — цитирует РИА Новости Текслера.
Он сообщил, что соответствующий проект «будет внесён в ближайшее время в законодательное собрание региона».
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил организовать внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации некурительной никотиносодержащей продукции.
Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство организует проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотиносодержащей продукции.