Роспотребнадзор проверит точки продажи никотиносодержащих изделий

Короткая ссылка
Роспотребнадзор организует проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотиносодержащей продукции.
Роспотребнадзор проверит точки продажи никотиносодержащих изделий
  • © РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации в целях предотвращения и прекращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотиносодержащей продукции, отнесённой к пищевой», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции направлен во все территориальные органы Роспотребнадзора.

Ранее Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета организовать внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации некурительной никотиносодержащей продукции.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал RT об инициативе ввести уголовное наказание для продавцов некоторых видов некурительного табака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить