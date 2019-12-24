Роспотребнадзор проверит точки продажи никотиносодержащих изделий

Роспотребнадзор организует проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотиносодержащей продукции.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации в целях предотвращения и прекращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотиносодержащей продукции, отнесённой к пищевой», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции направлен во все территориальные органы Роспотребнадзора.

Ранее Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета организовать внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации некурительной никотиносодержащей продукции.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал RT об инициативе ввести уголовное наказание для продавцов некоторых видов некурительного табака.