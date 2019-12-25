Погибшего при исполнении полицейского представят к ордену Мужества

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Сотрудник полиции, погибший в Саратове при исполнении служебных обязанностей, будет представлен к ордену Мужества посмертно. Об этом сообщил начальник городского УМВД Андрей Чепурной.
Погибшего при исполнении полицейского представят к ордену Мужества
  • РИА Новости

«Руководством главного управления (ГУМВД по области) будут приняты меры по увековечиванию памяти нашего погибшего коллеги, оказанию помощи его семье», — цитирует РИА Новости Чепурного.

Он сообщил, что «в настоящее время начальником главного управления представлено на рассмотрение министру внутренних дел России представление о присвоении государственной награды — ордена Мужества — посмертно».

Он также сообщил, что вопрос о поощрении напарника погибшего полицейского также будет рассмотрен.

Следователь областного СУ СК Александр Кулишов уточнил, что напарник погибшего в настоящее время находится на лечении в нейрохирургическом отделении Первой городской больницы.

Ранее стало известно о заключении под стражу подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове 32-летнего мужчины.

По данным МВД, вечером 21 декабря в Заводском районе Саратова сотрудники патрульно-постовой службы остановили двух мужчин. Один из них выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции, который впоследствии скончался в больнице от обильной кровопотери.

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