Напавший на полицейских в Саратове мужчина арестован

Подозреваемый в нападении на полицейских в Саратове 32-летний мужчина заключён под стражу. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудники патрульно-постовой службы вечером 21 декабря в Заводском районе Саратова остановили двух мужчин. Один из них выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции.

Позднее раненый сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице от обильной кровопотери.