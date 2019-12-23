Напавший на полицейских в Саратове мужчина арестован

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Подозреваемый в нападении на полицейских в Саратове 32-летний мужчина заключён под стражу. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
Напавший на полицейских в Саратове мужчина арестован
  • РИА Новости

«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудники патрульно-постовой службы вечером 21 декабря в Заводском районе Саратова остановили двух мужчин. Один из них выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции.

Позднее раненый сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице от обильной кровопотери.

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