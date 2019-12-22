В Саратове простились с погибшим при исполнении полицейским

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В Саратове простились с сотрудником полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
В Саратове простились с погибшим при исполнении полицейским
  • © ГУ МВД по Саратовской области

«В Саратове простились с сотрудником полиции, погибшим при исполнении служебного долга», — говорится в сообщении.

Глава Саратова Михаил Исаев «пожелал родственникам терпения, силы духа и отметил, что погибший сотрудник полиции, ценой своей жизни обезвредил особо опасных преступников».

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.

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