СК завёл дело на подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении подозреваемого в нападении на полицейских 32-летнего саратовца и его предполагаемого подельника, передаёт СУ СК России по Саратовской области.

«В отношении 32- и 40-летнего жителей города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины произвели расфасовку незаконно приобретённого в Саратове наркотического средства, но не успели его реализовать, их противоправные действия были пресечены сотрудниками патрульно-постовой службы 21 декабря.

Отмечается, что 40-летний мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее стало известно о заключении под стражу подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове 32-летнего мужчины.

По данным МВД, вечером 21 декабря в Заводском районе Саратова сотрудники патрульно-постовой службы остановили двух мужчин. Один из них выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции, который впоследствии скончался в больнице от обильной кровопотери.