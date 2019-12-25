В Госдуме оценили возможное внедрение системы распознавания лиц на ЕГЭ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил возможность внедрения системы распознавания лиц во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Технически такая возможность есть, но нужно проводить правовую экспертизу, тем более что речь идёт о детях… Если это с юридической точки зрения на основании действующего законодательства никак не ущемляет права (школьников. — RT), не разглашает информацию, не подлежащую разглашению, то (нужно оценить. — RT) насколько это дорого и насколько это актуально», — заявил депутат.

По словам Онищенко, чтобы принять окончательное решение, необходимо сопоставить фактор стоимости и актуальности реализации этой идеи.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили о планах запустить систему распознавания лиц во время проведения ЕГЭ в регионах в 2020 году.