В Госдуме оценили возможное внедрение системы распознавания лиц на ЕГЭ
- РИА Новости
«Технически такая возможность есть, но нужно проводить правовую экспертизу, тем более что речь идёт о детях… Если это с юридической точки зрения на основании действующего законодательства никак не ущемляет права (школьников. — RT), не разглашает информацию, не подлежащую разглашению, то (нужно оценить. — RT) насколько это дорого и насколько это актуально», — заявил депутат.
По словам Онищенко, чтобы принять окончательное решение, необходимо сопоставить фактор стоимости и актуальности реализации этой идеи.
Ранее в Рособрнадзоре сообщили о планах запустить систему распознавания лиц во время проведения ЕГЭ в регионах в 2020 году.