В Госдуме оценили возможное внедрение системы распознавания лиц на ЕГЭ

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Ангелина Шурпина, Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил возможность внедрения системы распознавания лиц во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В Госдуме оценили возможное внедрение системы распознавания лиц на ЕГЭ
  • РИА Новости

«Технически такая возможность есть, но нужно проводить правовую экспертизу, тем более что речь идёт о детях… Если это с юридической точки зрения на основании действующего законодательства никак не ущемляет права (школьников. — RT), не разглашает информацию, не подлежащую разглашению, то (нужно оценить. — RT) насколько это дорого и насколько это актуально», — заявил депутат.

По словам Онищенко, чтобы принять окончательное решение, необходимо сопоставить фактор стоимости и актуальности реализации этой идеи.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили о планах запустить систему распознавания лиц во время проведения ЕГЭ в регионах в 2020 году.

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