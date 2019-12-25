Систему распознавания лиц внедрят на ЕГЭ в регионах России в 2020 году

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Рособрнадзор планирует внедрить систему распознавания лиц во время проведения Единого государственного экзамена в регионах в 2020 году для идентификации учащихся и предотвращения подмены личности.
Систему распознавания лиц внедрят на ЕГЭ в регионах России в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом заявил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов.

«В этом году технология распознавания лиц была апробирована в Республике Ингушетия. С учётом результатов мы её доработаем. Планируется, что в следующем году мы расширим этот эксперимент на другие регионы», — отметил он.

По его словам, система видеоаналитики была успешно протестирована в восьми пунктах проведения экзамена.

Роспотребнадзор также планирует применить поведенческий анализ действий экзаменуемых с использованием нейросети.

«Поведенческий анализ будет использоваться в 2020 году на основе нейронных сетей. У нас сейчас есть общественные наблюдатели, которые смотрят за сдающими, а будут сами нейронные сети анализировать поток видео и уже наблюдателям давать сигнал, что происходит что-то неправильное», — объяснил Кравцов.

В частности, система будет сигнализировать наблюдателям о разговорах между учениками, хождении по классу и других нарушениях.

Ранее было утверждено расписание сдачи ЕГЭ в 2020 году.

ЕГЭ стартует 25 мая с экзаменов по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям и завершится 16 июня устной частью экзамена по иностранному языку.

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