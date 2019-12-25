В школе Екатеринбурга рассказали о напавшем на учительницу подростке
- РИА Новости
Видео с комментарием и.о. директора школы опубликовал портал «Екатеринбург онлайн».
«Это ученик по характеру неконфликтный, спокойный, воспитывается в порядочной, хорошей, благополучной семье. На различных видах учёта он никогда не состоял... учился достаточно слабо, на удовлетворительно», — заявила она.
По её словам, подросток воспитывался мамой и бабушкой.
Порубенко также добавила, что педагог, на которую было совершено нападение, работает в этой школе 30 лет и имеет первую квалификационную категорию.
«Её любят и уважают и родители, и ученики», — подчеркнула руководитель образовательного учреждения.
Она также отметила, что в школе расценивают произошедшее как чрезвычайную ситуацию.
Ранее URA.RU передавало, что девятиклассник в Екатеринбурге напал с молотком на учительницу русского языка и литературы у её дома, предположительно, из-за недовольства полученными за полугодие оценками.
Пострадавшая избежала серьёзных травм и после медицинского обследования была отпущена домой.
Следователи Свердловской области запросили у полиции материалы проверки по данному происшествию.