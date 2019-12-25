В школе Екатеринбурга рассказали о напавшем на учительницу подростке

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Ученик девятого класса школы №24, напавший с молотком на учителя русского языка и литературы у её дома, считался неконфликтным и спокойным. При этом его успеваемость была довольно слабой, заявила и.о. директора учебного заведения Наталья Порубенко.
В школе Екатеринбурга рассказали о напавшем на учительницу подростке
  • РИА Новости

Видео с комментарием и.о. директора школы опубликовал портал «Екатеринбург онлайн».

«Это ученик по характеру неконфликтный, спокойный, воспитывается в порядочной, хорошей, благополучной семье. На различных видах учёта он никогда не состоял... учился достаточно слабо, на удовлетворительно», — заявила она.

По её словам, подросток воспитывался мамой и бабушкой.

Порубенко также добавила, что педагог, на которую было совершено нападение, работает в этой школе 30 лет и имеет первую квалификационную категорию.

«Её любят и уважают и родители, и ученики», — подчеркнула руководитель образовательного учреждения.

Она также отметила, что в школе расценивают произошедшее как чрезвычайную ситуацию.

Ранее URA.RU передавало, что девятиклассник в Екатеринбурге напал с молотком на учительницу русского языка и литературы у её дома, предположительно, из-за недовольства полученными за полугодие оценками.

Пострадавшая избежала серьёзных травм и после медицинского обследования была отпущена домой.

Следователи Свердловской области запросили у полиции материалы проверки по данному происшествию.

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