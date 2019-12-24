Корабли Северного флота прошли по Севморпути в восьмой раз

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Командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олег Голубев заявил, что корабли Севфлота прошли по Северному морскому пути в восьмой раз, передаёт телеканал «Звезда».
Корабли Северного флота прошли по Севморпути в восьмой раз
  • РИА Новости

Как отметил Голубев на расширенной коллегии Минобороны России, в 2019 году военнослужащие организовали во время похода ряд учений.

«В этом году состоялся восьмой арктический поход отряда боевых кораблей Северного флота по трассе Северного морского пути. Основная цель — проверить взаимодействие различных структур при действиях на островных территориях», — сказал он.

В частности, на плато Путорана была отработана оборона важного промышленного объекта, а на Земле Франца-Иосифа состоялось десять учений. Кроме того, на островах Визе, Уединения и Виктория проведены научно-исследовательские работы.

Ранее капитан ледоколов «Ленин» и «Россия» Александр Баринов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о развитии ледокольной отрасли в России.

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