Корабли Северного флота прошли по Севморпути в восьмой раз

Командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олег Голубев заявил, что корабли Севфлота прошли по Северному морскому пути в восьмой раз, передаёт телеканал «Звезда».

Как отметил Голубев на расширенной коллегии Минобороны России, в 2019 году военнослужащие организовали во время похода ряд учений.

«В этом году состоялся восьмой арктический поход отряда боевых кораблей Северного флота по трассе Северного морского пути. Основная цель — проверить взаимодействие различных структур при действиях на островных территориях», — сказал он.

В частности, на плато Путорана была отработана оборона важного промышленного объекта, а на Земле Франца-Иосифа состоялось десять учений. Кроме того, на островах Визе, Уединения и Виктория проведены научно-исследовательские работы.

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