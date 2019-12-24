В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников

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Министерство финансов России подготовило предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников
  • РИА Новости

«Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет», — приводит ТАСС его слова.

Ранее группа сенаторов и депутатов во главе с секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси.

В начале декабря эксперты Роскачества провели проверку 40 наиболее популярных в России мобильных приложений для заказа такси.

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