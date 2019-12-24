В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников
- РИА Новости
«Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет», — приводит ТАСС его слова.
Ранее группа сенаторов и депутатов во главе с секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси.
В начале декабря эксперты Роскачества провели проверку 40 наиболее популярных в России мобильных приложений для заказа такси.