Эксперт рассказал о возможных причинах высокой аварийности с участием такси

Короткая ссылка
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.
Эксперт рассказал о возможных причинах высокой аварийности с участием такси
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По его словам, водители такси часто нарушают ПДД из-за желания быстрее доставить клиента. Это влечёт за собой неправильный выбор дистанции, перестроения, ошибки при проезде пешеходных переходов и перекрёстков и, соответственно, приводит к ДТП.

Среди других причин он назвал падение квалификации водителей, неправильный подход компаний-перевозчиков к подбору водителей, а также их загруженность.

По его мнению, для ликвидации проблем на дорогах из-за водителей такси необходимо изменить систему их доходов.

«В первую очередь нужно сделать так, чтобы водитель мог зарабатывать. Тогда в эту профессию будут приходить водители, которые понимают, что они здесь смогут заработать. Пока в такси люди не смогут получать нормальные деньги, профессионалов там ждать не стоит», — убеждён Смирнов.

Ранее председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» и член общественного совета Минтранса Андрей Попков в беседе с Nation News прокомментировал возможность исчезновения профессии таксиста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить