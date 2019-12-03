Эксперт рассказал о возможных причинах высокой аварийности с участием такси

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.

По его словам, водители такси часто нарушают ПДД из-за желания быстрее доставить клиента. Это влечёт за собой неправильный выбор дистанции, перестроения, ошибки при проезде пешеходных переходов и перекрёстков и, соответственно, приводит к ДТП.

Среди других причин он назвал падение квалификации водителей, неправильный подход компаний-перевозчиков к подбору водителей, а также их загруженность.

По его мнению, для ликвидации проблем на дорогах из-за водителей такси необходимо изменить систему их доходов.

«В первую очередь нужно сделать так, чтобы водитель мог зарабатывать. Тогда в эту профессию будут приходить водители, которые понимают, что они здесь смогут заработать. Пока в такси люди не смогут получать нормальные деньги, профессионалов там ждать не стоит», — убеждён Смирнов.

Ранее председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» и член общественного совета Минтранса Андрей Попков в беседе с Nation News прокомментировал возможность исчезновения профессии таксиста.