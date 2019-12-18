В Госдуму внесли повышающий безопасность пассажиров такси законопроект

Группа сенаторов и депутатов во главе с секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси, передаёт пресс-служба партии.

Отмечается, что регулирование необходимо для наблюдения за развитием отрасли таксомоторных перевозок, введения понятия «агрегатор» — служба заказа легкового такси — в правовое поле ввиду роста уровня цифровизации данного рынка и контроля его агрегаторами более чем на 60%.

«Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки», — цитирует пресс-служба Турчака.

По его словам, главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред здоровью или жизни пассажира в случае аварии или других нарушений.

Она позволит требовать пассажиру компенсацию до 2 млн рублей «как от перевозчика, так и от службы заказа такси».

Он отметил, что проектом предусмотрены право самозанятых граждан на осуществление таксомоторных перевозок, финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам без наличия у них разрешения на осуществление такой деятельности, введение требования к таксистам наличия водительских удостоверений российского образца, а также подтверждения квалификации иностранцев в российских госорганах.

Уточняется, что на переход на российские удостоверения предусмотрена отсрочка — три года.

При этом для упрощения процедуры проверки водителей при регистрации в системе предлагается создать региональные реестры разрешений такси, к ним должны будут подключиться все агрегаторы.

Ранее эксперты Роскачества провели проверку 40 наиболее популярных в России мобильных приложений для заказа такси.

Также глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал о причинах высокой аварийности с участием такси.