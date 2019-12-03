Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Отмечается, что испытания проводились по 48 критериям, включая функциональность приложений, их удобство, а также безопасность хранения личных данных.
«Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 22 из 40. Все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения», — указывается в материале.
Лучшими по совокупности всех критериев признаны шесть приложений на iOS и Android.
Уточняется, что вредоносное ПО не было обнаружено ни в одном приложении, при этом лишь в двух программах реализована возможность удаления аккаунта.
Ранее «Известия» писали, что специалисты Роскачества рассказали о мошенниках, которые обманывают покупателей, создавая сайты-двойники интернет-магазинов.