Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

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Эксперты Роскачества провели проверку 40 наиболее популярных в России мобильных приложений для заказа такси.
Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Отмечается, что испытания проводились по 48 критериям, включая функциональность приложений, их удобство, а также безопасность хранения личных данных.

«Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 22 из 40. Все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения», — указывается в материале.

Лучшими по совокупности всех критериев признаны шесть приложений на iOS и Android.

Уточняется, что вредоносное ПО не было обнаружено ни в одном приложении, при этом лишь в двух программах реализована возможность удаления аккаунта.

Ранее «Известия» писали, что специалисты Роскачества рассказали о мошенниках, которые обманывают покупателей, создавая сайты-двойники интернет-магазинов.

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