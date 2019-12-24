Суд приговорил участника акции 27 июля Суровцева к 2,5 года колонии

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Тверской суд Москвы назначил наказание в виде 2,5 года лишения свободы участнику акции 27 июля в Москве Сергею Суровцеву.
Суд приговорил участника акции 27 июля Суровцева к 2,5 года колонии
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«Суд постановил приговорить Суровцева к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит ТАСС слова судьи Елены Булгаковой.

Ранее гособвинение попросило суд приговорить Суровцева к четырём годам колонии по обвинению в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

По данным следователей, 30-летний Суровцев поднял на Тверской улице секцию металлического ограждения, нанёс ею удар росгвардейцу, а затем пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов.

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