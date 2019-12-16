Мосгорсуд признал законным арест участника акции 27 июля Суровцева
- РИА Новости
«Суд оставил решение Басманного суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявили РИА Новости в суде.
В конце ноября Басманный суд Москвы арестовал программиста Сергея Суровцева.
По данным следствия, 30-летний Суровцев поднял на Тверской улице секцию металлического ограждения, нанёс ею удар росгвардейцу, а затем пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов.
3 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова, участника несанкционированной акции 27 июля в Москве. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.