Обвиняемый в нападении на росгвардейца на акции в Москве арестован

Басманный суд Москвы арестовал программиста Сергея Суровцева. Он обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля в столице.

«Суд пришёл к выводу о необходимости удовлетворить ходатайство следствия об аресте обвиняемого Суровцева до 27 января 2020 года», — цитирует ТАСС судью.

28 ноября стало известно о задержании ещё одного подозреваемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 27 июля в Москве.

По данным следствия, 30-летний Сергей Суровцев поднял на Тверской улице секцию металлического ограждения, нанёс ею удар росгвардейцу, а затем пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов.