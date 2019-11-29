Обвиняемый в нападении на росгвардейца на акции в Москве арестован

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Басманный суд Москвы арестовал программиста Сергея Суровцева. Он обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля в столице.
Обвиняемый в нападении на росгвардейца на акции в Москве арестован
  • РИА Новости

«Суд пришёл к выводу о необходимости удовлетворить ходатайство следствия об аресте обвиняемого Суровцева до 27 января 2020 года», — цитирует ТАСС судью.

28 ноября стало известно о задержании ещё одного подозреваемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 27 июля в Москве.

По данным следствия, 30-летний Сергей Суровцев поднял на Тверской улице секцию металлического ограждения, нанёс ею удар росгвардейцу, а затем пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов.

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