Задержан ещё один фигурант дела о беспорядках в Москве

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Задержан ещё один подозреваемый в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Задержан ещё один фигурант дела о беспорядках в Москве
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По её словам, анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания позволили установить очередного фигуранта — 30-летнего Сергея Суровцева.

По данным следствия, он поднял на улице Тверской секцию металлического ограждения, нанёс ею удар росгвардейцу, а затем пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ближайшее время ему предъявят обвинение. 

Ранее Тверской суд вернул в прокуратуру дело другого участника акции — Самариддина Раджабова — для устранения нарушений, допущенных при расследовании.

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