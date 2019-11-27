Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
- РИА Новости
«Суд постановил вернуть дело в прокуратуру в связи с допущенными недостатками при его расследовании», — заявила судья.
В суде считают, что следствие не смогло определить время и место совершения преступления.
При этом суд не стал изменять меру пресечения Раджабову и оставил его под арестом.
В сентябре суд продлил арест Раджабову.
По версии следствия, во время несогласованного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав ему в шею.