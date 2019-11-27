Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Тверской суд вернул в прокуратуру дело в отношении Самариддина Раджабова, участника незаконной акции 27 июля в Москве, для устранения нарушений, допущенных при расследовании. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил вернуть дело в прокуратуру в связи с допущенными недостатками при его расследовании», — заявила судья.

В суде считают, что следствие не смогло определить время и место совершения преступления.

При этом суд не стал изменять меру пресечения Раджабову и оставил его под арестом.

В сентябре суд продлил арест Раджабову.

По версии следствия, во время несогласованного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав ему в шею.