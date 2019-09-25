Суд продлил арест Жукову и Раджабову по «делу 27 июля»

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Басманный суд Москвы продлил меры пресечения двум участникам несанкционированной акции 27 июля — Егору Жукову и Самарридину Раджабову, передаёт РИА Новости.
Суд продлил арест Жукову и Раджабову по «делу 27 июля»
  • РИА Новости

Сообщается, что до 27 декабря Жуков останется под домашним арестом, а Раджабов — в СИЗО.

Изначально обоим фигурантам вменяли статью «Массовые беспорядки». Впоследствии с Жукова это обвинение сняли, но возбудили дело об экстремизме. 

По данным СК, в 2017 году он опубликовал на YouTube ролики, которые содержали призывы к экстремистской деятельности.

Раджабову по-прежнему вменяются массовые беспорядки, а также нападение на представителя власти. Следствие утверждает, что в ходе несогласованного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии и попал ему в шею.

Свою вину оба молодых человека не признают.


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