Суд продлил арест Жукову и Раджабову по «делу 27 июля»

Басманный суд Москвы продлил меры пресечения двум участникам несанкционированной акции 27 июля — Егору Жукову и Самарридину Раджабову, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что до 27 декабря Жуков останется под домашним арестом, а Раджабов — в СИЗО.

Изначально обоим фигурантам вменяли статью «Массовые беспорядки». Впоследствии с Жукова это обвинение сняли, но возбудили дело об экстремизме.

По данным СК, в 2017 году он опубликовал на YouTube ролики, которые содержали призывы к экстремистской деятельности.

Раджабову по-прежнему вменяются массовые беспорядки, а также нападение на представителя власти. Следствие утверждает, что в ходе несогласованного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии и попал ему в шею.

Свою вину оба молодых человека не признают.





