Суд продлил арест Жукову и Раджабову по «делу 27 июля»
- РИА Новости
Сообщается, что до 27 декабря Жуков останется под домашним арестом, а Раджабов — в СИЗО.
Изначально обоим фигурантам вменяли статью «Массовые беспорядки». Впоследствии с Жукова это обвинение сняли, но возбудили дело об экстремизме.
По данным СК, в 2017 году он опубликовал на YouTube ролики, которые содержали призывы к экстремистской деятельности.
Раджабову по-прежнему вменяются массовые беспорядки, а также нападение на представителя власти. Следствие утверждает, что в ходе несогласованного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии и попал ему в шею.
Свою вину оба молодых человека не признают.