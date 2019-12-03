Суд в Москве заочно арестовал участника акции 27 июля Меденкова

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Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова, участника несанкционированной акции 27 июля в Москве. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
Суд в Москве заочно арестовал участника акции 27 июля Меденкова
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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и 21 ноября заочно арестовал Меденкова на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Уточняется, что Меденков объявлен в розыск. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

В случае обвинительного приговора Меденкову грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал программиста Сергея Суровцева. Он обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля в столице.

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