Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Новикова
- РИА Новости
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Новикову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 29 декабря», — огласила решение судья.
По версии следствия, Новиков нанёс полицейскому-кинологу два удара бутылкой с жидкостью по голове и руке. В СК отмечали, что это подтверждают показания свидетелей и видеозаписи с места событий.
В ходе оглашения ходатайства об избрании меры пресечения следователь заявил, что Новиков вину признал.
Ранее был заочно арестован другой участник несанкционированной акции Айдар Губайдулин, который уехал из России, несмотря на подписку о невыезде. Он объявлен в международный розыск.