Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Новикова

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца участника несогласованной акции 27 июля Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Новикова
  • РИА Новости

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Новикову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 29 декабря», — огласила решение судья.

По версии следствия, Новиков нанёс полицейскому-кинологу два удара бутылкой с жидкостью по голове и руке. В СК отмечали, что это подтверждают показания свидетелей и видеозаписи с места событий.

В ходе оглашения ходатайства об избрании меры пресечения следователь заявил, что Новиков вину признал.

Ранее был заочно арестован другой участник несанкционированной акции Айдар Губайдулин, который уехал из России, несмотря на подписку о невыезде. Он объявлен в международный розыск.

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