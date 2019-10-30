Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Новикова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца участника несогласованной акции 27 июля Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Новикову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 29 декабря», — огласила решение судья.

По версии следствия, Новиков нанёс полицейскому-кинологу два удара бутылкой с жидкостью по голове и руке. В СК отмечали, что это подтверждают показания свидетелей и видеозаписи с места событий.

В ходе оглашения ходатайства об избрании меры пресечения следователь заявил, что Новиков вину признал.

Ранее был заочно арестован другой участник несанкционированной акции Айдар Губайдулин, который уехал из России, несмотря на подписку о невыезде. Он объявлен в международный розыск.