Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск

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СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.
Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск
  • РИА Новости

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России», — сказала она.

Как отмечается, судебное заседание назначено на 16:00.

Ранее адвокат Максим Пашков сообщил, что в Басманном суде будет решаться вопрос о заочном аресте Айдара Губайдулина, который бросил бутылку в полицейского. 

В середине сентября Губайдулина освободили из СИЗО под подписку о невыезде. В октябре сообщалось, что он покинул Россию.

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