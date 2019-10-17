Фигурант дела о беспорядках в Москве покинул Россию
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Губайдулина Максима Пашкова.
«Он уехал из нашей страны, куда именно — неизвестно. Следователь не давал ему разрешение на отъезд из страны. Ранее Губайдулин дал подписку о невыезде», — заявил Пашков.
При этом сам фигурант написал в соцсетях, что он «покинул Россию и в ближайшие годы не вернётся».
18 сентября Губайдулин был освобождён под подписку о невыезде. Следствие обвинило его в применении насилия в отношении представителя власти из-за брошенной пустой бутылки.