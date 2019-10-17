Фигурант дела о беспорядках в Москве покинул Россию

Айдар Губайдулин, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, покинул Россию, несмотря на подписку о невыезде.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Губайдулина Максима Пашкова.

«Он уехал из нашей страны, куда именно — неизвестно. Следователь не давал ему разрешение на отъезд из страны. Ранее Губайдулин дал подписку о невыезде», — заявил Пашков.

При этом сам фигурант написал в соцсетях, что он «покинул Россию и в ближайшие годы не вернётся».

18 сентября Губайдулин был освобождён под подписку о невыезде. Следствие обвинило его в применении насилия в отношении представителя власти из-за брошенной пустой бутылки.