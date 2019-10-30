Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву. 

«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича», — сказала она.

Царёва добавила, что Губайдулин обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК России).

Ранее Следственный комитет объявил Губайдулина в международный розыск.

18 сентября Губайдулина освободили из следственного изолятора под подписку о невыезде. В октябре стало известно, что он покинул Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить