Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича», — сказала она.

Царёва добавила, что Губайдулин обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК России).

Ранее Следственный комитет объявил Губайдулина в международный розыск.

18 сентября Губайдулина освободили из следственного изолятора под подписку о невыезде. В октябре стало известно, что он покинул Россию.